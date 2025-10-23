Таргани не лише огидні на вигляд, але й доволі шкідливі, пише 24 Канал з посиланням на Express. На своїх лапах вони переносять різні захворювання, тому при наявності навіть одного таргана, треба одразу бити на сполох, оскільки розмножуються вони дуже швидко.

Позбутися непроханих гостей можна досить легко без хімії й дорогих витрат, якщо знати, як правильно з ними боротися, та які саме ефективні засоби використовувати.

Як вивести тарганів?

Для швидкого результату більшість з нас звикли одразу бігти в магазин за спеціальними хімічними препаратами, однак домашні засоби нерідко є безпечнішими й дешевшими. Щоб позбутися тарганів, потрібні лише 4 прості інгредієнти.

Як приготувати домашній засіб від тарганів?

Приготувати порошок проти тарганів потрібно з кількох компонентів:

1 склянка бури;

1 склянка кукурудзяного борошна;

0,5 склянки пшеничного борошна;

четвертина склянки цукру.

Усе це потрібно змішати в мисці й посипати порошок у тих місцях, де найчастіше з’являються таргани. Часто вони знаходять притулок за холодильником, у шафі, під плитою чи умивальником. Проходячи крізь порошок, шкідники почнуть його їсти й загинуть.



Тарганів можна швидко позбутися / Фото Pexels

Як запобігти появі тарганів?

Щоб шкідники більше не поверталися, потрібно закрити всі щілини й отвори герметиком. Навіть дрібні крихти приваблюють тарганів, тому перед сном завжди підмітайте кухню й прибирайте всі залишки їжі з поверхонь. Також слід пам’ятати, що шкідників приваблює волога, тому треба усунути будь-які протікання та полагодити крани.

Якщо ж ви не проти використання хімічних речовин для боротьби з тарганами, то можна скористатися рідкими пестицидами, пише The Spruce. Вони порушують нервову і дихальну системи, а також зупиняють ріст тарганів та блокують їхні можливості до розмноження.

Також ефективною є борна кислота. Порошок швидко відлякує шкідників, а при потраплянні в організм – смертельно впливає на всі системи. Вивести тарганів з дому можна завдяки діатомовій землі – порошку, виготовленому зі скам'янілих залишків діатомових водоростей (давніх водоростей, що живуть у морях).

