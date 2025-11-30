Достатньо уважно поглянути на вікна, двері та підлогу – саме вони найчастіше випускають тепло назовні, пише 24 Канал з посиланням на Independent. Кілька невеликих змін здатні помітно підняти комфорт у домі.

Як зробити так, що у квартирі завжди було тепло?

Почніть із простого – перевірте вікна та двері на наявність щілин, через які виходить тепло. Саме через них більшість квартир "мерзне". Старі рами часто вже не герметичні, тому холодне повітря легко проникає всередину, а тепле – виходить назовні.

Найпростіший вихід – самоклеючі ущільнювальні стрічки з гуми або пінопласту. Для дверей чудово працюють щіткові ущільнювачі – планки з м’якою щіткою на нижньому краю.

Щільні штори, ролетні системи чи віконниці забезпечують пасивну теплоізоляцію та зменшують втрати тепла вночі. Важкі гардинні тканини, спеціально розроблені для збереження тепла, стануть додатковим бар’єром для холоду.

Тепле помешкання – це комфорт і затишок / Фото unsplash

Холод від підлоги швидко охолоджує кімнату. Килим створює тепловий бар’єр між покриттям та приміщенням, зменшує тепловтрати й робить атмосферу теплішою.

У кімнатах з кам’яними, плитковими або дерев’яними підлогами різниця відчувається майже одразу.

Чим ще можна зарадити?

Спробуйте інтенсивне короткочасне провітрювання – так звану "шокову вентиляцію", зазначає City magazine. Відкрийте всі вікна навстіж на 5 – 10 хвилин.

За цей час повітря швидко оновиться, але стіни та меблі не встигнуть охолонути. Завдяки цьому кімната зберігає тепло значно довше. Робіть таке провітрювання кілька разів на день, особливо вранці та ввечері.

