Господині часто тестують лайфхаки, які здатні спростити життя, пише 24 Канал з посиланням на Express. Замість використання магазинних спреїв проти нальоту на дверцятах душової, можна скористатися дієвим засобом, який легко зробити самостійно.

Чим відмити мильний наліт в душі?

Вам потрібна лише склянка оцту та 10 крапель олії гвоздики. Мінеральні плями з’являються на поверхнях через високий вміст кальцію та магнію, які залишаються на дверцятах після випаровування води.

Якщо не слідкувати за відкладеннями, то з часом такий наліт лише ущільниться й перетвориться на вапняні плями, які не так вже й легко відмити.



Простий спосіб допоможе вивести мильний / Фото Freepik

Саме тому господині радять використовувати оцет, який добре розчиняє мінеральні відкладення та мильний наліт. А от олія гвоздики містить протигрибкові властивості, тому додатково нейтралізує запах оцту.

Оцет та олію можна змішати в ємності з пульверизатором, нанести на скляні дверцята й протерти губкою. Господині кажуть, що завдяки цьому засобу плями починають зникати миттєво, а скло стає прозорим вже на очах. Після очищення засіб треба змити гарячою водою й протерти сухим рушником.

Чим вивести жовті плями зі стелі?

Жовті плями на стелі можна видалити за допомогою лимонного соку та води, мила з теплою водою, або суміші оцту, лимонного соку та соди, пише Lifehacker. Для видалення цвілі зі стін рекомендується використовувати оцет, змішаний з водою в рівних пропорціях, та забезпечити періодичну вентиляцію приміщення.

Які ще лайфхаки треба знати?