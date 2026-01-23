Хозяйки часто тестируют лайфхаки, которые способны упростить жизнь, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Вместо использования магазинных спреев против налета на дверце душевой, можно воспользоваться действенным средством, который легко сделать самостоятельно.

Чем отмыть мыльный налет в душе?

Вам нужен только стакан уксуса и 10 капель масла гвоздики. Минеральные пятна появляются на поверхностях из-за высокого содержания кальция и магния, которые остаются на дверце после испарения воды.

Если не следить за отложениями, то со временем такой налет только уплотнится и превратится в известковые пятна, которые не так уж и легко отмыть.



Простой способ поможет вывести мыльный / Фото Freepik

Именно поэтому хозяйки советуют использовать уксус, который хорошо растворяет минеральные отложения и мыльный налет. А вот масло гвоздики содержит противогрибковые свойства, поэтому дополнительно нейтрализует запах уксуса.

Уксус и масло можно смешать в емкости с пульверизатором, нанести на стеклянную дверцу и протереть губкой. Хозяйки говорят, что благодаря этому средству пятна начинают исчезать мгновенно, а стекло становится прозрачным уже на глазах. После очистки средство надо смыть горячей водой и протереть сухим полотенцем.

Чем вывести желтые пятна с потолка?

Желтые пятна на потолке можно удалить с помощью лимонного сока и воды, мыла с теплой водой, или смеси уксуса, лимонного сока и соды, пишет Lifehacker. Для удаления плесени со стен рекомендуется использовать уксус, смешанный с водой в равных пропорциях, и обеспечить периодическую вентиляцию помещения.

Какие еще лайфхаки надо знать?