Більше ніякого запотівання та плісняви: лайфхак, який врятує ваші вікна
- Для запобігання конденсату на вікнах використовуйте піну для гоління, розтираючи її паперовими рушниками.
- Для видалення плісняви розведіть оцет, горілку або спирт з водою у пропорції 1:1 і обробіть поверхню.
Конденсат – одна з головних проблем зимового періоду. На цей випадок краще знати, як ефективно з ним боротися, щоб ваше помешкання не захопила пліснява.
Якщо не усунути конденсат – до появи плісняви залишиться зовсім мало часу. Який копійчаний метод зарадить ситуації – розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok sizovasofiaa.
До речі Як заснути без опалення: поради для всіх українців на період блекаутів
Як попередити утворення конденсату на вікнах?
Не потрібно дорогих засобів або багато зусиль. Необхідно лише запастися гарним запасом пінки для бриття.
Конденсату на вікнах не буде: відео
Наносимо піну для гоління на скло та ретельно розтираємо паперовими рушниками. Піна утворить на склі захисну плівку, на якій не зможе осідати волога. Таким чином конденсат на вікнах не осідатиме – одного розтирання пінки вистачає на 2 – 3 тижні.
Як позбутися плісняви?
Якщо пліснява вже утворилася, потрібно позбутися її максимально швидко. Не біжіть у магазин — достатньо елементарних розчинів, передає Morele.
Розведіть з водою у пропорції 1:1 оцет, горілку або спирт. Збризніть плісняву, протріть – і проблеми як не бувало.
Які поради стануть у пригоді?
- Цей спосіб з прасками допоможе вам швидко нагріти квартиру.
- А гелеву свічку можна зробити за 15 хвилин – і вона служитиме місяцями.
Часті питання
Як можна запобігти утворенню конденсату на вікнах?
Запобігти утворенню конденсату на вікнах можна за допомогою піни для гоління. Нанесіть її на скло, рівномірно розітріть і залиште без змивання. Піна створює захисну плівку, яка перешкоджає осіданню вологи на склі — ефект тримається 2-3 тижні.
Як швидко усунути плісняву, якщо вона вже з'явилась?
Щоб усунути плісняву, можна використовувати розчини з оцтом, горілкою або спиртом. Розведіть з водою у пропорції 1:1 та обробіть уражену поверхню — після чого протріть її.
Чому на вікнах утворюється конденсат?
Конденсат утворюється через перепад температур. Його можна попередити провітрюванням, але взимку це не надто комфортно.