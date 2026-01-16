Виготовити свічку вдома можна без будь-яких складнощів чи спеціального обладнання, пише 24 Канал з посиланням на OBOZ.UA. Гелева свічка є безпечною у використанні й підійде для побутових потреб.

Що треба знати про гелеву свічку?

Гелева свічка здатна горіти набагато довше за парафінову. Вона підходить для освітлення приміщення чи обігріву. Її основою є горючий гель на базі спирту із загущувачем. Під час запалювання гель нагрівається, випаровуючи спирт та забезпечуючи стабільний вогонь.

Свічку можна використовувати багато разів. Достатньо лише в ємність додати порцію нового гелю після вигоряння попереднього. У порівнянні з парафіновою свічкою, гелева горить набагато довше. Одна порція може освітлювати приміщення впродовж кількох годин.

А ще важливою перевагою є виділяння тепла, тож нею можна підігріти їжу, звичайні свічки з цим так не впораються. Повторне використання свічки робить її економнішою, бо місткість і гніт можна використовувати багато разів.

Що потрібно для створення гелевої свічки?

Основним компонентом є етиловий чи ізопропиловий спирт високої концентрації (не менше 90%). Також потрібен загущувач – карбопол чи спеціальний агент для косметичних засобів, щоб перетворити спирт на гель.

Також потрібно знайти жаростійку ємність – це може бути металева банка чи склянка. Для створення полум’я знадобиться гніт. Його можна зробити з бавовняної тканини чи придбати вже готовий. Додатково потрібна кришка для гасіння свічки.

Гелеву свічку легко зробити / Фото Pinterest

Як самостійно зробити гелеву свічку?

Процес створення гелевої свічки займе приблизно 15 хвилин. Спочатку потрібно розчинити загущувач в невеликій кількості спирту, щоб отримати однорідну суміш. Далі треба додати решту спирту й все ретельно перемішати до утворення гелеподібної консистенції без грудочок. Готовий гель потрібно перелити в підготовлену місткість й вставити гніт так, щоб він міцно тримався в центрі. Суміш може постояти 15 хвилин для стабілізації, після чого свічку можна використовувати.

Чому свічки з парафіну погані?

Бюджетні парафінові свічки можуть бути небезпечними для здоров'я, оскільки виділяють токсичні сполуки, такі як толуол і бензол, пише Interia Kobieta. Ці речовини вважаються канцерогенними й містяться у вихлопних газах дизельного палива. Використання таких свічок мають негативні наслідки для здоров’я. Часте вдихання парафіну в закритих та погано провітрювальних приміщеннях здатне призвести до головної болі та проблем з диханням.

