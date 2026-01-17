Если не устранить конденсат – до появления плесени останется совсем мало времени. Какой копеечный метод поможет ситуации – рассказывает 24 Канал со ссылкой на TikTok sizovasofiaa.

Как предупредить образование конденсата на окнах?

Не нужно дорогих средств или много усилий. Необходимо лишь запастись хорошим запасом пенки для бритья.

Конденсата на окнах не будет: видео

Наносим пену для бритья на стекло и тщательно растираем бумажными полотенцами. Пена образует на стекле защитную пленку, на которой не сможет оседать влага. Таким образом конденсат на окнах не будет оседать – одного растирания пенки хватает на 2 – 3 недели.

Как избавиться от плесени?

Если плесень уже образовалась, нужно избавиться от нее максимально быстро. Не бегите в магазин - достаточно элементарных растворов, передает Morele.

Разведите с водой в пропорции 1:1 уксус, водку или спирт. Сбрызните плесень, протрите – и проблемы как не бывало.

Какие советы пригодятся?