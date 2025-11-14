Пилові кліщі є непомітними для нашого ока, але розмножуються вони дуже швидко й оселяються на матрацах та білизні, на якій ми спимо, пише 24 Канал з посиланням на Express.

Читайте також Як випрати куртку, щоб на ній не залишилось розводів

Як правильно прати постіль?

Мікроскопічні кліщі люблять тепло і вологу, а живляться частинками людського й тваринного епітелію. Створіння здатні жити від 20 до 70 днів, а для того, щоб їх позбутися – достатньо звичайного прання без додаткової хімії.

До речі, знайти засоби для прання за найкращими цінами можна на Prom. Обирайте варіант під свій запит та бюджет.

Щоб знищити кліщів, рекомендовано запускати прання при 60 градусів – саме така температура вб’є кліщів, бактерії та алергени. Кліщі люблять вологість, тому постільну білизну треба добре висушувати.

Обо’язково змінюйте постіль після хвороби. Вночі ми сильно пітніємо, а волога постіль створює ідеальне середовище для розмноження цілої колонії кліщів.



Висока температура прання вбиває кліщів / Фото Pexels

Фахівці радять завести корисну звичку й кожного ранку відчиняти вікно на кілька хвилин, не застеляючи ліжко. Відкиньте ковдру на край ліжка та дайте постільній білизні повністю висохнути 10 хвилин.

Далі можете застеляти ліжко. Провітрювання й відкрите простирадло допоможе зменшити кількість мікробів та постільних клопів. Правильна температура прання й виведення вологи зранку вбереже від накопичення кліщів.

Як зберегти постіль?

Ресур Better Homes and Garden пише, що спільне прання постільної білизни та рушників може призвести до зношування делікатних тканин через різницю у вазі та товщині. Простирадла сохнуть швидше, ніж рушники, тож це може призвести до пересихання й розвитку плісняви при спільному пранні.

Щоб зберегти постільну білизну в гарному стані, її треба прати в барабані окремо, без будь-яких рушників чи інших речей. Прати потрібно в гарячій воді, щоб вивести всі мікроби та бактерії.

Які хитрощі прання варто знати?