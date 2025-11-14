Пылевые клещи незаметны для нашего глаза, но размножаются они очень быстро и поселяются на матрасах и белье, на котором мы спим, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

Как правильно стирать постель?

Микроскопические клещи любят тепло и влагу, а питаются частичками человеческого и животного эпителия. Создания способны жить от 20 до 70 дней, а для того, чтобы от них избавиться – достаточно обычной стирки без дополнительной химии.

Чтобы уничтожить клещей, рекомендуется запускать стирку при 60 градусов – именно такая температура убьет клещей, бактерии и аллергены. Клещи любят влажность, поэтому постельное белье надо хорошо высушивать.

Обязательно меняйте постель после болезни. Ночью мы сильно потеем, а влажная постель создает идеальную среду для размножения целой колонии клещей.



Высокая температура стирки убивает клещей / Фото Pexels

Специалисты советуют завести полезную привычку и каждое утро открывать окно на несколько минут, не застилая кровать. Откиньте одеяло на край кровати и дайте постельному белью полностью высохнуть 10 минут.

Далее можете застилать кровать. Проветривание и открытая простыня поможет уменьшить количество микробов и постельных клопов. Правильная температура стирки и выведение влаги с утра убережет от накопления клещей.

Как сохранить постель?

Ресурс Better Homes and Garden пишет, что совместная стирка постельного белья и полотенец может привести к износу деликатных тканей из-за разницы в весе и толщине. Простыни сохнут быстрее, чем полотенца, поэтому это может привести к пересыханию и развитию плесени при совместной стирке.

Чтобы сохранить постельное белье в хорошем состоянии, его надо стирать в барабане отдельно, без каких-либо полотенец или других вещей. Стирать нужно в горячей воде, чтобы вывести все микробы и бактерии.

Какие хитрости стирки стоит знать?