Іноді випрана куртка виглядає не зовсім так, як треба: на ній з’являються плями та смуги. Варто знати причини цих недоліків, адже це допоможе уникнути помилок у майбутньому, повідомляє 24 Канал з посиланням на Interia.

Як правильно прати куртку?

Жовті плями можуть бути спричинені неправильним миючим засобом або неякісною підкладкою. Щоб видалити їх, куртку потрібно випрати ще раз. Якщо результат не зміниться, спробуйте випрати вручну.

Як правильно прати куртку

Кожен виробник вказує на етикетці, як доглядати за певним виробом і за якої температури. Пуховик найкраще прати за температури близько 30 – 40 градусів. Також варто пам’ятати про низьку швидкість віджиму – приблизно 600 обертів.

Ви можете також почистити пуховик парою. Але майте на увазі, що цей метод не дуже ефективний проти сильних забруднень або жирних плям.

Як випрати куртку вручну?

Найкраще підходить ванна, наповнена теплою водою та правильно підібраним порошком чи гелем, пише deccoria. Перед пранням потрібно вивернути куртку навиворіт і покласти її горизонтально у ванну.

Щоб не з’явилися плями, випраний одяг не слід віджимати – залиште його на деякий час у порожній ванні. Сушити куртку потрібно розгорнутою. А ще покладіть під неї товстий рушник, щоб увібрати зайву воду. Через кілька годин виверніть куртку навиворіт, щоб вона просихала рівномірно – і вона матиме ідеальний вигляд.

Які ще підказки стануть у пригоді?