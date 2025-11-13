Після прання ми очікуємо на свіжі та м’які рушники, але часто замість відчуваємо затхлий запах, пише 24 Канал з посиланням на Express.

Чим вивести затхлий запах рушників?

Головною причиною поганого запаху є миючий засіб, який не повністю вимивається з тканини. Коли залишки порошку осідають у волокнах, то створюють тонку плівку, що утримує вологу та піт.

Саме це і провокує неприємний запах. Також рушники пахнуть вогкістю, якщо їх вчасно не просушити.

Більшість з нас вже знають, що можна додати півсклянки соди до прання чи оцту, щоб нейтралізувати запах, але всі бояться, що на рушниках залишиться різкий аромат. У такому випадку можна вдатися до альтернативи – спробуйте олію чайного дерева.



Запах рушників можна помітно покращити / Фото Pexels

Ароматну олію можна придбати в аптеці чи будь-якому магазині. Потрібно кілька крапель засобу додати під час прання. Олія здатна знищити бактерії завдяки природним антибактеріальним властивостям. Сушіння на відкритому повітрі на сонці освіжає тканину й природно її знезаражує.

Рушники є магнітом для бактерій, оскільки зберігають вологу й довго висихають у ванній кімнаті. А ще вони постійно вбирають мікроби з нашої шкіри після кожного використання. Регулярне прання з ефірною олією допоможе рушникам знову стати свіжими.

На пранні речей можна помітно зекономити, пише City Magazine. Для щоденного прання використовуйте температуру 30 градусів. Нижча температура менше нагріває воду, тож і витрати будуть меншими. Якщо ж на вашій пральній машинці є екологічні програми, то краще ними скористатися. Вони довше перуть одяг, але використовують набагато менше енергії.

Які треба знати лайфхаки про прання?