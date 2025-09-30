Якщо посадити картоплю восени, то ризик пошкодження бульб шкідниками зменшується в рази, пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart. Окрім того, врожай швидше сформується, а свіжу картоплю вже можна отримати наприкінці сезону.

Читайте також 8 сортів баклажанів, які дали найкращий урожай: дачниця назвала головні фаворити

Які переваги має осіння посадка картоплі?

Після літнього збору урожаю, можна отримати ще одну порцію картоплі. Восени колорадський жук й дротяники є менш активними, тож бульби краще зберігаються.

Економія осінньої посадки полягає в тому, що можна використовувати дрібні бульби з весняного урожаю. Найкращими сортами вважаються ті, що встигають визріти до морозів – це Слов’янка, Розара й Імпала.

Як садити картоплю?

Ділянка повинна бути родючою, з добре дренованим ґрунтом (pH 5,0 – 6,5). Землю потрібно перекопати й внести перегній чи компост. Далі викопуються лунки чи борозни глибиною 8 сантиметрів, а тоді додається деревний попіл чи комплексне добриво.



Правила осінньої посадки картоплі / Фото Pexels

Бульби потрібно розкласти паростками дороги, залишаючи 25 сантиметрів між ними, а тоді полити й замульчувати грядку шаром сіна чи соломи (приблизно 5 – 10 сантиметрів)

Як доглядати за посадкою?

Ґрунт має бути вологим, але не заболоченим, тоді 2 – 3 рази на тиждень грядку варто поливати. Підгортання дачники виконують тоді, коли паростки досягають 10 – 15 сантиметрів. При заморозках грядки потрібно накрити агроволокном.

Вже через 3 місяці після посадки можна збирати урожай. Ознакою стиглості буде пожовкле й засохле бадилля.

Зверніть увагу, що картоплю не можна зберігати в пакеті, бо їй потрібна циркуляція повітря, пише видання Good Housekeeping. Не можна зберігати картоплю в холодильнику, бо холодна температура псує її текстуру й смак.

Який останній термін викопування картоплі?