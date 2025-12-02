Лілії миру можуть прикрасити оселю не тільки блискучим зеленим листям, але й неймовірно красивим білим цвітінням, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express. Втім, всього одна помилка, про яку більшість людей навіть не здогадуються, може призвести до того, що рослина взимку загине.

Через яку помилку спатифілум може загинути?

Спатифілум вважається простою у догляді рослиною – втім, це не значить, що його можна залишити без уваги на цілу зиму. В холодні місяці року лілії миру потребують особливого догляду, аби вижити та викидати нові листки й навіть квіти.

І є одна помилка, що може призвести до фатальних наслідків – навіть до загибелі кімнатної рослини. Лілії миру – це тропічні квіти, і тому вони надають перевагу стабільній, теплій температурі. Особливо чутливі вони до протягів та перепадів температури – і тому саме на цей аспект догляду потрібно звернути особливу увагу.



Спатифілум не можна ставити на протязі / Фото Pexels

Тож одна з найбільших помилок, що ви можете зробити – це поставити спатифілум на підвіконні, або ж біля вентиляції. Протяги надзвичайно шкідливі для здоров'я мирної лілії, і якщо вони довго піддаватимуться їм, це призведе до того, що рослина почне в'янути і згодом загине.

Окрім того, не варто ставити рослину і біля батареї чи будь-якого іншого джерела опалення – сухе повітря нашкодить їй.

Як доглядати за спатифілумом?

Найкраще ростуть мирні лілії за яскравого непрямого світла у родючому органічному ґрунті, пише The Spruce. Тож ось про що потрібно подбати:

Посадка. Якщо рослину потрібно пересадити, найкраще це робити навесні, поки ще прохолодно. Лілії найкраще почувають себе, коли трохи обростають корінням, тож не варто обирати надто великий горщик. Втім, коли рослина все ж переростає свою місткість, варто подбати про вчасну весняну пересадку.

Що ще про догляд за кімнатними рослинами варто знати?