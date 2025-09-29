Садівники не завжди використовують один сорт баклажанів, але й навіть вдаються до вирощування різних гібридів, пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Півтори сотки". Дачниця у своєму відеоролику розповіла про отриманий врожай та поділилася сортами, які найкраще вродили.

Які сорти баклажанів дали хороший урожай?

Бриска F1

Середньостиглий гібрид дає великі плоди вагою 350 – 400 грамів. Він вирізняється насиченим фіолетовим кольором. Баклажани чудово підходять для запікання, але містять трохи багато насіння.

Брат F1

Ранній гібрид починає плодоносити одним із перших. Баклажани мають довжину 20 сантиметрів, з ніжним м’якушем, який не містить гіркоти. Перевагою плодів є те, що вони довго зберігаються після збору.

Фібіна F1

Сорт є ранньостиглим та досить врожайним. М’якуш світлий та без гіркоти, а смак – ніжний та приємним. Урожай цих баклажанів може зберігатися досить довго.

Епік F1

Цей ранній гібрид є одним із найурожайніших. Плоди мають гарний смак та довго зберігаються.

Лаура F1

Ранній сорт дає плоди округлої форми вагою понад 400 грамів. М’якуш смачний та без гіркоти.

Казимир F1

Гібрид здатен тішити урожаєм аж до осені. Має доволі приємний смак без гірчинки й здатен добре зберігатися.

Зебріно F1

Середньостиглий гібрид здатен на одному кущі сформувати до 15 плодів. Дачники люблять ці баклажани за чудовий смак.

Біле яйце

Цей ранній сорт з білими овальними плодами має легкий грибний післясмак та красивий декоративний вигляд.

