Час викопування картоплі впливає не лише на отриману кількість урожаю, але й на здатність до тривалого зберігання, пише 24 Канал з посиланням на "Зелену садибу".

Який останній термін викопування картоплі?

Ранні сорти городники могли викопувати ще з середини серпня, а от пізні сорти збирають наприкінці вересня – на початку жовтня. Час збору картоплі може коливатися. Традиційно картоплю садять навесні, тож до збору вона готова вже через 3 – 4 місяці. Все залежить від сорту й умов.

Визначити оптимальний період для викопування картоплі можна за кількома ознаками. Якщо листя картоплі жовте й починає в’янути, то це є ознакою того, що рослина втрачає свою енергію на формування бульб.



Картоплю варто викопати до кінця вересня / Фото Unsplash

У такому випадку можна викопати кілька рослин, щоб перевірити чи сформовані вже великі бульби. Якщо так – картоплю можна сміливо викопувати.

Ознакою для викопування є щільність шкірки. Якщо вона вже не здирається легко й не лущиться, а досить міцна, тоді овочі вже готові до викопування.

А ще часто навколо кущів з’являються тріщини в ґрунті. Вони є ознакою того, що бульби максимально збільшилися в об’ємі та вже розсувають ґрунт навколо себе.

Отже, після цих ознак картоплю можна викопувати. Агрономи радять викопати картоплю до кінця серпня. Якщо не буде заморозків, то можна ще й на початку жовтня. У випадку, якщо прогнозують заморозки, то картоплю треба швидко викопувати, інакше бульби підмерзнуть та зіпсуються. Не варто допускати викопування після затяжних дощів, бо картопля почне гнити в ґрунті.

Копати картоплю потрібно в суху погоду, бо якщо земля буде волога, то овочі можуть запліснявіти. Перед зберігання бульби треба очистити від землі та кілька днів просушити на свіжому повітрі.

Де зберігати картоплю?

Картопля має схильність до проростання, тому до її зберігання варто дуже ретельно підійти. Ресурс Express радить тримати бульби у сараї, який є темним, прохолодним та добре провітрюваним. Зберігати картоплю треба в паперових сітках чи мішках. Таким чином вдасться мінімізувати ймовірність гниття та проростання.

А ще слід пам’ятати, що картоплю не можна зберігати з цибулею, бо через те, що овочі виділяють газ етилен, вона почне швидше псуватися.

