Если посадить картофель осенью, то риск повреждения клубней вредителями уменьшается в разы, пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart. Кроме того, урожай быстрее сформируется, а свежий картофель уже можно получить в конце сезона.

Какие преимущества имеет осенняя посадка картофеля?

После летнего сбора урожая, можно получить еще одну порцию картофеля. Осенью колорадский жук и проволочники менее активны, поэтому клубни лучше сохраняются.

Экономия осенней посадки заключается в том, что можно использовать мелкие клубни с весеннего урожая. Лучшими сортами считаются те, что успевают вызреть до морозов – это Славянка, Розара и Импала.

Как сажать картофель?

Участок должен быть плодородным, с хорошо дренированной почвой (pH 5,0–6,5). Землю нужно перекопать и внести перегной или компост. Далее выкапываются лунки или борозды глубиной 8 сантиметров, а тогда добавляется древесная зола или комплексное удобрение.



Правила осенней посадки картофеля / Фото Pexels

Клубни нужно разложить ростками дороги, оставляя 25 сантиметров между ними, а потом полить и замульчировать грядку слоем сена или соломы (примерно 5 – 10 сантиметров)

Как ухаживать за посадкой?

Почва должна быть влажной, но не заболоченной, тогда 2 – 3 раза в неделю грядку стоит поливать. Окучивание дачники выполняют тогда, когда ростки достигают 10 – 15 сантиметров. При заморозках грядки нужно накрыть агроволокном.

Уже через 3 месяца после посадки можно собирать урожай. Признаком спелости будет пожелтевшая и засохшая ботва.

Обратите внимание, что картофель нельзя хранить в пакете, потому что ему нужна циркуляция воздуха, пишет издание Good Housekeeping. Нельзя хранить картофель в холодильнике, потому что холодная температура портит его текстуру и вкус.

Какой последний срок выкапывания картофеля?