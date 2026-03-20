Як створити вражаючі сині крашанки на Великдень: діти будуть в захваті
- Для фарбування яєць у синій колір можна використовувати червонокачанну капусту, сіль, оцет та воду.
- Яйця потрібно варити з капустою 10 хвилин, а потім залишити у відварі на ніч для отримання насиченого кольору.
До Великодня залишилося кілька тижнів, тож чимало людей починають шукати оригінальні способи розфарбовування крашанок. Щоб не використовувати штучні барвники, можна скористатися простим та доступним методом.
Цікавий лайфхак для фарбування полягає у використанні одного овоча, йдеться у тіктоці Анастасії Сімашко.
Як ефектно пофарбувати яйця в синій колір?
Для фарбування яєць знадобиться синьокачанна капуста. Саме вона і стане натуральним барвником.
До списку інгредієнтів входить:
- червоноголова капуста;
- 2 столові ложки солі;
- 2 столові ложки оцту;
- 1,5 літра воли;
- яйця.
Спосіб приготування:
Капусту дрібно потрібно дрібно нарізати й викласти частину на дно каструлі. На цю подушку з капусти зверху розміщують яйця й накривають рештою нарізаної капусти. Тоді в каструлю наливають воду, оцет та додають сіль.
Суміш потрібно довести до кипіння й варити приблизно 10 хвилин. Після зазначеного часу їх виймати не треба. У капустяному відварі яйця кладуть на ніч у холодильник. За цей час вони набудуть насиченого синього кольору.
Щоб надати яйцям гарного блиску, наприкінці їх можна змастити олією, нанісши кілька крапель на спонжик з вати.
Метод натурального зафарбовування: дивіться відео
Шеф-кухар Алік Мкртчян розповів у своєму інстаграмі, завдяки чому можна отримати натуральні різні кольори крашанок. Сині крашанки вийдуть від фіолетової капусти, а бузковий відтінок можна отримати завдяки чорниці. Темно-фіолетові яйця вдасться зафарбувати квітами гібіскуса.
Щоб колір вийшов яскравішим – варто використовувати білі яйця, а не жовті, а для кращої насиченості достатньо їх лише довше потримати у відварі.
