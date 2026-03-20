Впечатляющие синие крашанки на Пасху: дети будут в восторге
- Для окрашивания яиц в синий цвет можно использовать краснокочанную капусту, соль, уксус и воду.
- Яйца нужно варить с капустой 10 минут, а затем оставить в отваре на ночь для получения насыщенного цвета.
До Пасхи осталось несколько недель, поэтому многие люди начинают искать оригинальные способы раскрашивания пасхальных яиц. Чтобы не использовать искусственные красители, можно воспользоваться простым и доступным методом.
Интересный лайфхак для окрашивания заключается в использовании одного овоща, говорится в тиктоке Анастасии Симашко.
Читайте также Мраморные пасхальные яйца из пены для бритья: как создать неповторимый узор
Как эффектно покрасить яйца в синий цвет?
Для окрашивания яиц понадобится синекочанная капуста. Именно она и станет натуральным красителем.
В список ингредиентов входит:
- краснокочанная капуста;
- 2 столовые ложки соли;
- 2 столовые ложки уксуса;
- 1,5 литра волы;
- яйца.
Способ приготовления:
Капусту мелко нужно мелко нарезать и выложить часть на дно кастрюли. На эту подушку из капусты сверху размещают яйца и накрывают оставшейся нарезанной капусты. Тогда в кастрюлю наливают воду, уксус и добавляют соль.
Смесь нужно довести до кипения и варить примерно 10 минут. После указанного времени их вынимать не надо. В капустном отваре яйца кладут на ночь в холодильник. За это время они приобретут насыщенный синий цвет.
Чтобы придать яйцам красивый блеск, в конце их можно смазать маслом, нанеся несколько капель на спонжик из ваты.
Метод натурального закрашивания: смотрите видео
Шеф-повар Алик Мкртчян рассказал в своем инстаграме, благодаря чему можно получить натуральные разные цвета пасхальных яиц. Синие пасхальные яйца получатся от фиолетовой капусты, а сиреневый оттенок можно получить благодаря чернике. Темно-фиолетовые яйца удастся закрасить цветами гибискуса.
Чтобы цвет получился ярче – стоит использовать белые яйца, а не желтые, а для лучшей насыщенности достаточно их только дольше подержать в отваре.
Что еще стоит прочитать?
Перед Пасхой мытье окон является важной частью уборки, поскольку чистое стекло улучшает освещение в комнатах.
Золотые пасхальные яйца стали популярными из-за простоты техники и скорости создания. Для окрашивания используют специальную краску с эффектом "золотого сияния".
