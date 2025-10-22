Кухня – это самая грязная комната во всей квартире, ведь там постоянно готовится пища, жир разлетается, масло разливается, и поверх этого накапливается пыль и грязь, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

Интересно Как обнаружить змеиную нору в собственном дворе: признак, на который надо обратить внимание

Как отмыть кухонные шкафчики от жира?

Белый уксус

Самый обычный белый уксус, который найдется на кухонной полочке, может эту же полку отмыть за считанные минуты. Средство идеально подходит для обезжиривания: нужно только поровну размешать его с водой и осторожно втереть в шкафчики тряпкой.

Зато агрессивную химию для чистки кухонных шкафов использовать не стоит: это может привести к повреждению материала.

До речі, знайти засоби для миття шаф за найкращими цінами можна на Prom. Обирайте варіант під свій запит та бюджет.

Пищевая сода

Если уксус не помогает, попробовать вывести жир можно с помощью пищевой соды. Ее нужно смешать с небольшим количеством воды, чтобы образовалась густая паста. И тогда эту пасту нанесите на жирные пятна и оставьте на несколько минут. После этого можно тряпкой осторожно протереть шкафчики – и вы заметите, что они стали идеально чистыми.



Содой можно почистить шкафчики на кухне / Фото Pexels

Смоченная водой салфетка из микрофибры

Иногда такой простой способ чистки работает лучше всего. Микрофибра – это идеальная ткань для того, чтобы убрать липкие, застарелые загрязнения, ведь она не оставляет за собой никаких следов.

Средство для мытья посуды

И действительно удивительное средство для отмывания жира с кухонных полок скрывается на виду – это средство для мытья посуды, пишет The Spruce. Он разработан так, чтобы разъедать жир, и прекрасно справится также и с жирными пятнами на шкафчиках.

Что еще на кухне нужно почистить?