На щастя, позбутися запахів у холодильнику зовсім нескладно – потрібно лише покласти на полиці одну дрібничку, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

Як позбутися неприємного запаху в холодильнику?

Є кілька причин, чому з холодильника може йти неприємний запах. Перша з них – це розливи і бруд, і в такому випадку потрібно спорожнити полиці та якісно почистити холодильник. А ось друга причина простіша – запахи їжі змішуються між собою.

У такому разі достатньо лише помістити натуральний дезодорант у холодильник, аби позбутися неприємних ароматів.

Зокрема, можна використати такі засоби:

Харчова сода . Вона нейтралізує запах, ефективно поглинаючи його. Потрібно лише насипати трохи порошку у блюдце та поставити на полицю холодильника чи морозильної камери. Харчову соду потрібно замінювати кожного місяця.

. Вона нейтралізує запах, ефективно поглинаючи його. Потрібно лише насипати трохи порошку у блюдце та поставити на полицю холодильника чи морозильної камери. Харчову соду потрібно замінювати кожного місяця. Активоване вугілля . Воно має пористу структуру, і тому може вловлювати й поглинати запахи. Миску з вугіллям потрібно поставити на полицю холодильника на добу, і про сильні запахи можна забути.

. Воно має пористу структуру, і тому може вловлювати й поглинати запахи. Миску з вугіллям потрібно поставити на полицю холодильника на добу, і про сильні запахи можна забути. Оцет. Білий оцет містить оцтову кислоту, що руйнує бактерії, які є винуватцями неприємного запаху. Прилад потрібно протерти сумішшю оцту та води у рівних частинах, аби позбутися аромату.

Білий оцет містить оцтову кислоту, що руйнує бактерії, які є винуватцями неприємного запаху. Прилад потрібно протерти сумішшю оцту та води у рівних частинах, аби позбутися аромату. Лимон . У лимонах міститься лимонна кислота, що може виявитися надзвичайно корисною через антибактеріальні властивості й свіжий аромат, який здатний замаскувати неприємні запахи.

. У лимонах міститься лимонна кислота, що може виявитися надзвичайно корисною через антибактеріальні властивості й свіжий аромат, який здатний замаскувати неприємні запахи. Кавова гуща. Кавова гуща може ефективно поглинати та маскувати сильні запахи завдяки пористій структурі. Можна використовувати кавову гущу, що залишається після приготування напою – залишити у холодильнику її потрібно всього на кілька днів.

Наскільки часто потрібно чистити холодильник?

Звісно, не можна обійтися лише використанням натуральних дезодорантів – час від часу для того, аби підтримувати свіжість холодильника, його потрібно як слід чистити. Втім, наскільки часто це потрібно робити, знають далеко не всі.

В ідеалі експерти радять робити це кожні 3 – 6 тижнів, пише Real Simple, втім, частота все ж може різнитися залежно від кількох факторів. Якщо ваша кухня – це місце, де часто буває багато людей, і всі постійно перекушують, чистити холодильник доведеться все ж частіше.

