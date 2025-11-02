Якщо ви помітили, що посуд після миття у посудомийній машині залишається брудними, а у ній самій з'явився неприємний запах, це означає, що настав час її якісно очистити, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

Як часто потрібно чистити посудомийну машину?

Частота чищення посудомийки залежить від того, як часто її використовують. Загалом ж краще робити це кожні 2 – 4 місяці. Але якщо ви запускаєте посудомийку кожного дня, тоді прибирання її кожного місяця буде доречним.

Але глибоке чищення посудомийної машини, навіть найкращої моделі, вимагає певних зусиль – і тому чимало людей відкладають це завдання. Втім, вчасне прибирання може продовжити термін служби приладу, тож нехтувати ним не варто.

Посудомийну машину потрібно чистити регулярно / Фото Pexels

Як почистити посудомийну машину?

Перше, що потрібно зробити – це витягти з посудомийної машини увесь посуд та столове начиння. Також, якщо можливо, потрібно зняти решітки, аби їх можна було легше помити. Постійне використання посудомийної машини призводить до того, що на стінках накопичується мильний наліт, який не змивається під час циклу чищення посуду.

Тож протирання стінок гарячою мильною водою може допомогти. А якщо ви не хочете використовувати побутову хімію, на допомогу прийде простий домашній засіб – суміш оцту та води у рівних частинах, пише The Spruce.

Також дуже важливо почистити фільтр, адже саме він є найбільш поширеною частиною запаху посудомийної машини. Якщо він є, тоді, найбільш імовірно, розташований у нижній задній частині бака. Його потрібно вийняти та почистити у кухонній раковині гарячою мильною водою та щіткою для пляшок, аби дістатися усіх щілин.

І, звісно ж, не можна пропустити злив посудомийної машини. З нього потрібно прибрати усі залишки їжі, які могли туди потрапити, а тоді протерти губкою та мийним засобом.

