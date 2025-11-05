Щоб надати сріблу сяйво, потрібні лише три інгредієнти, які точно знайдуться у вас вдома, пише 24 Канал з посиланням на Express.

Чим відмити срібло?

Для миття срібла знадобиться пластиковий контейнер, алюмінієва фольга, столовий оцет та харчова сода. За потреби – столова ложка солі.

Спочатку потрібно вистелити контейнер фольгою, блискучою стороною догори. Потьмянілі срібні прикраси викладіть на фольгу й насипте у контейнер 5 столових ложок харчової соди так, щоб вона повністю покрила прикраси. За бажанням можна додати ще й сіль, хоча це необов’язково.



Срібні прикраси легко чистяться / Фото Pexels

Після цього в ємність налийте оцет. Суміш почне одразу шипіти й завдяки хімічній реакції виводити наліт з прикрас. Залишіть прикраси на 20 хвилин, щоб сода з оцтом проникнула у всі важкодоступні місця. Далі дістаньте прикраси й сполосніть водою та протріть обережно рушником.

Добре відчищує срібло меламінова губка, пише Homes and Gardens. Потрібно лише змочити маленький шматочок й протерти нею прикраси. Завдяки губці можна зекономити багато часу й очистити срібло за кілька хвилин.

Сода ефективно видаляє сліди та потертості зі стін, повертаючи їм свіжий вигляд, тож її можна застосовувати не лише для випічки.

Використання соди для очищення плитки та посуду може усунути темні смуги, подряпини та повернути блиск.



