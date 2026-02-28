Що робити коли каналізація забилася: простий спосіб, що працює як професійна суміш

Каналізація найчастіше забивається через жир, залишки їжі, мило та дрібний бруд, який поступово накопичується в трубах. Якщо вода почала сходити повільніше або з’явився неприємний запах, не обов’язково одразу дзвонити сантехніку.

У багатьох випадках можна спробувати простий домашній спосіб, пише Onet. Один із найдоступніших варіантів – сода та гаряча вода.

Цікаво Після такого прання джинси можна викидати: яка поширена помилка може зіпсувати улюблений одяг

Як прочистити каналізацію за допомогою соди та води?

Це недорогий метод, який часто допомагає на початковому етапі засмічення, коли проблема ще не стала серйозною. Головне – зробити все правильно й не пропустити базові кроки.

Перед початком приберіть воду, яка стоїть у раковині або ванні. Це важливий момент, який часто пропускають.

Як чистити каналізацію / Фото unsplash

Якщо сода потрапить у вже набраний об’єм води, ефект буде слабший – вона просто розчиниться, а не спрацює там, де треба. Далі всипте в отвір каналізації соду. Орієнтир простий – приблизно пів склянки.

Намагайтеся засипати її саме в отвір, а не по стінках мийки, щоб основна частина пішла всередину труби. Після цього дайте соді кілька хвилин.

Не поспішайте одразу лити воду. Ця пауза потрібна, щоб порошок осів у проблемній ділянці й почав працювати з нальотом. Саме тут і є різниця між "не допомогло" та "стало значно краще". Тепер вливайте гарячу воду.

Якщо у вас старі або чутливі пластикові труби, краще використовувати гарячу, але не киплячу воду. Лийте повільно, у кілька підходів, щоб тепло встигало розм’якшити жир і бруд, а не пролітало одним потоком. Після процедури відкрийте воду й перевірте, як іде злив.

Якщо результат частковий, спосіб можна повторити ще раз. Але якщо вода стоїть повністю, запах посилюється або проблема повертається за день-два – це вже сигнал, що засмічення глибше, і домашній метод може не впоратися.

Яку хімію можна обрати у магазині, щоб очистити каналізацію: на що звернути увагу?

Якщо сода не дала результату, у магазині варто дивитися не лише на яскраву етикетку, а насамперед на призначення засобу, повідомляє Сnn. Одні формули працюють краще проти жиру на кухні, інші – проти волосся та мильного нальоту у ванній.

Покупки на Prom можна оформлювати зі смартфона через мобільний застосунок: у ньому доступні пошук товарів, оплата та відстеження замовлень. Додаток входить до топ-3 категорії “Покупки” в українському App Store і має понад 10 мільйонів завантажень у Google Play.

Зверніть увагу на форму – гель, гранули або рідина. Гелі зручні тим, що повільніше стікають і довше контактують із засміченням. Гранули можуть бути сильнішими, але з ними треба особливо уважно читати інструкцію.

Важливо також перевірити, чи підходить засіб для ваших труб, особливо якщо це пластик. І ще одне правило, яке варто запам’ятати без експериментів – не змішуйте різні засоби між собою. Так можна отримати небезпечну реакцію й їдкі випари.

Які поради варто спробувати?