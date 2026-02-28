Основна проблема – волога, яка склеює наповнювач, пише Іnteria. Якщо залишити куртку сохнути без прямого втручання, пух зіб’ється в окремі комки й втратить здатність утримувати тепло.

Як правильно та швидко розпушити наповнення пуховика після прання?

Найефективніший спосіб – сушильна машина з тенісними м’ячами або спеціальними кульками для прання. Куртку слід покласти у барабан разом із 2 – 3 м’ячами та запустити режим делікатного сушіння при низькій температурі. М’ячі розіб'ють грудки та рівномірно розподілять пух.

Як бути з курткою після прання / Фото unsplash

Якщо сушильної машини немає, куртку можна розкласти горизонтально на рушнику в теплому приміщенні. Раз на кілька годин її варто перевернути і руками розімʼяти ділянки з ущільненнями. Робити це потрібно терпляче – пух поступово відновлює структуру.

Не можна сушити пуховик на батареї або під прямим сонцем. Висока температура пошкоджує наповнювач і тканину, а пух може втратити еластичність. Краще довше, але при помірному теплі. Підвішувати мокру куртку одразу не варто.

Під власною вагою волога зосереджується внизу, і пух збивається ще сильніше. Якщо після повного висихання залишилися ущільнення, куртку можна злегка "побити" долонями або акуратно простукати м’яким предметом.

При якій програмі не можна прати пуховик?

Не підходить режим із високою температурою, повідомляє Dom. Прання при 60 градусах і більше руйнує структуру пуху й знижує його теплоізоляційні властивості. Також небажаний інтенсивний віджим на максимальних обертах.

Сильне скручування призводить до збивання наповнювача в щільні грудки, які складно розподілити навіть під час сушіння. Оптимальний вибір – делікатна програма або режим для пухових виробів із температурою до 30 градусів і помірним віджимом. Тоді куртка після висихання поверне форму без зайвих зусиль.

Які лайфхаки стануть у пригоді?