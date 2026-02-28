Во многих случаях можно попробовать простой домашний способ, пишет Onet. Один из самых доступных вариантов – сода и горячая вода.

Как прочистить канализацию с помощью соды и воды?

Это недорогой метод, который часто помогает на начальном этапе засорения, когда проблема еще не стала серьезной. Главное – сделать все правильно и не пропустить базовые шаги.

Перед началом уберите воду, которая стоит в раковине или ванне. Это важный момент, который часто пропускают.

Как чистить канализацию / Фото unsplash

Если сода попадет в уже набранный объем воды, эффект будет слабее – она просто растворится, а не сработает там, где надо. Далее всыпьте в отверстие канализации соду. Ориентир простой – примерно пол стакана.

Старайтесь засыпать ее именно в отверстие, а не по стенкам мойки, чтобы основная часть ушла внутрь трубы. После этого дайте соде несколько минут.

Не спешите сразу лить воду. Эта пауза нужна, чтобы порошок осел в проблемном участке и начал работать с налетом. Именно здесь и есть разница между "не помогло" и "стало значительно лучше". Теперь вливайте горячую воду.

Если у вас старые или чувствительные пластиковые трубы, лучше использовать горячую, но не кипящую воду. Лейте медленно, в несколько подходов, чтобы тепло успевало размягчить жир и грязь, а не пролетало одним потоком. После процедуры откройте воду и проверьте, как идет слив.

Если результат частичный, способ можно повторить еще раз. Но если вода стоит полностью, запах усиливается или проблема возвращается через день-два – это уже сигнал, что засор глубже, и домашний метод может не справиться.

Какую химию можно выбрать в магазине, чтобы очистить канализацию: на что обратить внимание?

Если сода не дала результата, в магазине стоит смотреть не только на яркую этикетку, а прежде всего на назначение средства, сообщает Сnn. Одни формулы работают лучше против жира на кухне, другие – против волос и мыльного налета в ванной.

Обратите внимание на форму – гель, гранулы или жидкость. Гели удобны тем, что медленнее стекают и дольше контактируют с засорением. Гранулы могут быть сильнее, но с ними надо особенно внимательно читать инструкцию.

Важно также проверить, подходит ли средство для ваших труб, особенно если это пластик. И еще одно правило, которое стоит запомнить без экспериментов – не смешивайте различные средства между собой. Так можно получить опасную реакцию и едкие испарения.

Какие советы стоит попробовать?