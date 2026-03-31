Фахівці радять змінювати подушки раз на 1 – 2 роки, пише Good Housekeeping. В іншому випадку є кілька важливих правил, дотримуючись яких, подушки зможуть прослужити набагато довше.

Що призводить до пожовтіння подушок?

Піт, жир зі шкіри, волосся, і навіть слина, просочуються крізь наволочку в подушку. Ці забруднення складаються з жирів, білків і солей, які з часом стають жовтими чи коричневими.

Накопичення цих плям створює середовище для пилових кліщів та бактерій, тому за можливості їх варто очищувати.

Як запобігти знебарвленню подушки?

Наволочки потрібно прати раз на тиждень. Таким чином можна мінімізувати кількість поту та жиру, які просочуються на подушку.

Подушку ж варто прати кожних 3 – 6 місяців. Також рекомендовано кожного вечора приймати душ, щоб зменшити кількість жиру на шкірі та у волоссі.



Пожовтілі подушки можна відіпрати / Фото Pexels

Як випрати жовті подушки?

Пожовтілим подушкам можна відновити вигляд, проте слід пам’ятати, що кожна подушка має різні вимоги до прання.

Етап 1. Якщо виробник дозволяє очищення, то спочатку обробіть плями спеціальним засобом – його треба нанести точково й залишити на 15 хвилин.

Етап 2. Великий тазик чи ванну наповніть гарячою водою й додайте кисневий відбілювач, щоб зробити розчин для попереднього замочування. Подушку в цей розчин потрібно занурити на 4 – 8 годин.

Етап 3. Деякі подушки можна прати у пральній машині, використовуючи потужний ферментний засіб, який розщеплює та видаляє забруднення. Тоді додайте ще додаткове полоскання до циклу прання, щоб повністю видалити залишки попереднього замочування.

Етап 4. Ретельно висушіть подушки в сушильній машині на низькій температурі, щоб не пошкодити їх. Для якісного сушіння використовуйте спеціальні кульки, які запобігають злипанню наповнювача.

Також для видалення жовтих плям з подушок можна використовувати таблетку для посудомийної машини замість прального порошку, пише Express. Користувачі кажуть, що вона справді допомагає вивести жирні плями без сильних зусиль.

Ефективним також є використання кристалічної соди. Потрібно склянку засобу засипати в пральну машину замість порошку.

