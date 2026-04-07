Миття вікон перед Великоднем – це давня традиція, яка поєднує в собі релігійні мотиви та народні прикмети, пише 24 Канал.

Читайте також Чим очистити килим до Великодня: кілька хитрощів від бабусь

Великдень символізує перемогу світла над темрявою, тому чисті вікна вважаються символом оновлення та звільнення від всього старого.

Коли не можна мити вікна перед Великоднем?

Найкращий час для миття вікон – ранок. За прикметами, саме в цей час можна "притягнути" в дім тепло, затишок та гармонію.

А от вечір для миття вікон – невдалий час. Навіть після 18 години, коли надворі ще досить світло і сонячно, миття вікон краще відкласти. У вечірню пору можна "змити" з оселі здоров’я та добробут.

Також не варто мити вікна під час дощу. Вважається, що це може притягнути неприємності чи хвороби у дім, тому прибирання краще відкласти до ясного дня.



Вікна перед Великоднем варто мити в окремі дні

За традиціями, не можна мити вікна у Страсну п’ятницю та другу половину Великодньої суботи. Усі справи по дому потрібно завершити вже до обіду, щоб другу частину дня приділити спокійним, духовним речам.

Існує навіть маленький ритуал, який допомагає зберегти добробут у родині. Під час миття вікон у воду можна додати кілька крапель свяченої води. Кажуть, що це сприятиме спокою в домі та захистить його від негативу.

Щоб вікна блистіли після миття, деякі господині досі користуються старим лайфхаком і миють вікна газетами, пише Marry Maids. І хоч вони добре полірують скло, проте можуть залишати розводи.

Замість них краще скористайтеся серветкою з мікрофібри, яка добре вбирає вологу й не подряпає поверхню. Якщо вікна дуже брудні, то перед використанням спеціального засобу для скла – їх варто промити звичайною водою.

Що ще варто прочитати?