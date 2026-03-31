Специалисты советуют менять подушки раз в 1 – 2 года, пишет Good Housekeeping. В противном случае есть несколько важных правил, соблюдая которые, подушки смогут прослужить намного дольше.

Что приводит к пожелтению подушек?

Пот, жир с кожи, волосы, и даже слюна, просачиваются сквозь наволочку в подушку. Эти загрязнения состоят из жиров, белков и солей, которые со временем становятся желтыми или коричневыми.

Накопление этих пятен создает среду для пылевых клещей и бактерий, поэтому по возможности их следует очищать.

Как предотвратить обесцвечивание подушки?

Наволочки нужно стирать раз в неделю. Таким образом можно минимизировать количество пота и жира, которые просачиваются на подушку.

Подушку же стоит стирать каждые 3 – 6 месяцев. Также рекомендуется каждый вечер принимать душ, чтобы уменьшить количество жира на коже и в волосах.



Пожелтевшие подушки можно отстирать

Как постирать желтые подушки?

Пожелтевшим подушкам можно восстановить вид, однако следует помнить, что каждая подушка имеет различные требования к стирке.

Этап 1. Если производитель позволяет очистку, то сначала обработайте пятна специальным средством – его надо нанести точечно и оставить на 15 минут.

Этап 2. Большой тазик или ванну наполните горячей водой и добавьте кислородный отбеливатель, чтобы сделать раствор для предварительного замачивания. Подушку в этот раствор нужно погрузить на 4 – 8 часов.

Этап 3. Некоторые подушки можно стирать в стиральной машине, используя мощное ферментное средство, которое расщепляет и удаляет загрязнения. Тогда добавьте еще дополнительное полоскание к циклу стирки, чтобы полностью удалить остатки предварительного замачивания.

Этап 4. Тщательно высушите подушки в сушильной машине на низкой температуре, чтобы не повредить их. Для качественной сушки используйте специальные шарики, которые предотвращают слипание наполнителя.

Также для удаления желтых пятен с подушек можно использовать таблетку для посудомоечной машины вместо стирального порошка, пишет Express. Пользователи говорят, что она действительно помогает вывести жирные пятна без сильных усилий.

Эффективным также является использование кристаллической соды. Нужно стакан средства засыпать в стиральную машину вместо порошка.

