Виявляється, це робиться не задля дезінфекції, пише House Digest. Кажуть, що такий лайфхак допоможе не пустити мурах у дім і навіть відлякає павуків.

Як обприскувати двері оцтом?

Оцет корисний тим, що не вбиває мурах, але збиває їхні «запахові маршрути», за якими вони рухаються між їжею та гніздом. Саме через це вони можуть втратити орієнтацію й не повертатися назад. Щодо павуків, то оцтова кислота на них теж може діяти як відлякувач.

В оцті містяться антисептичні властивості. Він здатен стримувати розвиток бактерій і грибка, тому обробка дверей може частково захистити від появи цвілі.



Ручку дверей потрібно обробляти оцтовим розчином

Для використання оцет треба розбавити у пропорції 3:1 з водою. У чистому вигляді він може подразнювати шкіру. Проте слід розуміти, що навіть розведений оцет має досить характерний різкий запах. На вулиці він вивітрюється досить швидко, а в приміщенні тривалий час можна ще відчувати різкий запах.

Деякі господині до пляшки з розпилювачем додають кілька крапель ефірних олій – лаванди чи цитронели, щоб зробити ефект м’якшим та підсилити відлякувальний ефект.

Найкраще застосування – не пряме розбризкування на ручку дверей, а нанесення на тканину. Нею вже можна протерти всі поверхні, уникаючи фурнітури на дверях.

Крім оцту, мурах з дому можна вигнати за допомогою діатомової землі, пише Martha Stewart. Діатоміт – це дрібний порошок зі скам’янілих мікроводоростей. Він безпечний для людей і тварин, але згубний для комах.

Потрапляючи на тіло мурахи, він пошкоджує захисний шар, тож це призводить до зневоднення. Достатньо лише тонким шаром його розсипати вздовж плінтусів, у щілинах чи там, де ви помічали мурах.

