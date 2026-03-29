Основний компонент такої олії – лімонен – добре розчиняє жири й часто використовується в побуті, зокрема для прибирання кухні, пише House Digest.

Як використовувати лимонну олію?

Під час нагрівання аромат швидко поширюється, тому навіть мінімальної кількості вистачає, щоб освіжити всю білизну. Втім, з цим лайфхаком слід бути обережними.

Ефірна олія лимона має високу концентрацію і є легкозаймистою, тому наносити її на одяг не можна. Достатньо лише нанести 2 – 3 краплі на вовняну кульку перед сушінням чи додати до прального засобу під час прання.

Якщо додаєте олію в сушарку, то їй треба дати достатньо часу вбратися у кульку – це приблизно 15 – 20 хвилин перед запуском.

Використовувати цей метод фахівці радять лише зрідка, коли захочеться надати речам приємного та свіжого аромату.



Насправді ж олія може навіть залишати плями чи змінювати колір тканини, особливо делікатної, тому перед використанням краще перевірити реакцію матеріалу.

Для покращення запаху одягу після прання рекомендується використовувати харчову соду та білий оцет, які допомагають очистити барабан пральної машини від плісняви та залишків миючих засобів, пише Express.

Щоб уникнути неприємного запаху, важливо регулярно очищувати гумові ущільнювачі, відсік для порошку та залишати дверцята пральної машини відкритими для вивітрювання вологи.

А от для того, щоб одяг приємно пахнув у шафі, варто скористатися помічними натуральними засобами, пише Real Simple. Активоване вугілля, харчова сода, ароматне мило, кедрові бруски та сушені трави можуть нейтралізувати запахи та покращувати аромат на полицях з одягом.

