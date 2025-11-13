Унікально солодкі, пухкі та м'які плоди хурми починають достигати не влітку, а саме взимку – з жовтня по лютий, повідомляє 24 Канал з посиланням на Southern Living.

Чому хурма терпка на смак?

Терпкий смак хурми, що наче "в'яже" язик, пов'язаний з високим вмістом дубильних речовин у плоді, що називаються танінами. Вони є у шкірці та насінні незрілого плода – тому зелена хурма буде смакувати значно гірше, ніж стигла.

А вже коли плід достигає, ці дубильні речовини починають розщеплюватися на простіші сполуки, і це робить хурму лише солодкою та м'якою на смак. Втім, у випадку, якщо хурму зібрали надто рано, або ж вона зазнала впливу низьких температур, ці таніни можуть не розщепитися повністю – і це призводить до того, що фрукт лишається надто терпким.

Саме тому слід знати, як обирати плоди в магазинах.

Як обрати солодку і стиглу хурму?

Є два основні види хурми – одна з них кругла та за формою нагадує помідор, а ось інша більш поширена в Україні – хачія. За формою вона схожа на жолудь, досить видовжена та з загостреним кінцем.



Хурму слід обирати уважно / Фото Pexels

Якщо вкусити нестиглу хурму цього сорту, ви відчуєте саму лиш терпкість, адже у ній є чимало таніну. В магазині передусім слід звернути увагу на колір хурми: вона має бути насичено-помаранчевою та м'якою, пише Martha Stewart.

Якщо вже сталося так, що ви купили тверду хурму, її потрібно викласти за кімнатної температури та зачекати, поки вона достигне повністю – на це може піти більше, ніж тиждень. Втім, є один лайфхак, який допоможе швидко прибрати терпкість у хурми – її потрібно на кілька годин покласти до морозильної камери.

Після цього плоди будуть не тільки соковиті, але й надзвичайно солодкі, без звичної терпкості.

