Як відомо, багато орнаментальних рослин містять токсини, що здатні викликати подразнення, набряки слизових оболонок, блювання чи навіть серйозніші симптоми у випадку сильного отруєння. Про це повідомляє Better Homes and Gardens, передає 24 Канал.
Які квіти не можна тримати вдома?
Наприклад, дослідження VetMed (Техаський університет) згадує, що лілії (особливо великі види) дуже токсичні для котів – вже невелика кількість може пошкодити нирки тварини. Також часто згадується диффенбахія – її сік містить кристали оксалату кальцію, які при попаданні в ротову порожнину чи при проколюванні шкіри можуть спричинити сильний біль та набряк.
Які ще квіти є небезпечними:
- Азалії – містять грейанотоксини, дія яких негативно впливає на серце;
- Олеандр – дуже токсичний; може викликати серцеві порушення, блювання, проблеми зі шлунком;
- Гiацинти – містять токсичні сполуки в коренях чи цибулинах.
Яку квітку не можна тримати вдома / Фото Unsplash
Які квіти отруйні для котів?
Лілії, гортензії, гвоздики, хризантеми та ранункулюс – це квіти, які виглядають дуже привабливо в букетах чи як декоративні рослини, але для котів вони становлять серйозну небезпеку.
Причина криється в токсичних сполуках, що містяться в листках, стеблах, бутонах та навіть у пилку цих рослин.