Коли в помешканні немає світла та газу, ситуація може здатися безвихідною. Однак не варто панікувати, адже є підказки, які дозволять не замерзнути, розповідає 24 Канал з посиланням на Reddit.
Як опалювати помешкання без газу та електрики?
- Газовий пальник
Девайс, який є у багатьох ще з минулого блекауту. Гарні новини: якщо ви його зберегли, то вам не доведеться замерзати у власних стінах.
Газова горілка може опалювати приміщення / Фото Freepik
Він може нагріти тільки невелику площу, тому найкраще встановити його посеред кімнати, подалі від меблів. А ще не паліть його надто довго, інакше доведеться провітрювати приміщення, щоб впустити кисень, і тоді все тепло вийде назовні.
Хімічна грілка
Засіб, який повинен бути в кожному українському домі. Такі грілки виділяють тепло при контакті з повітрям.
Вони стали популярними серед військових та туристів і не потребують жодних додаткових маніпуляцій.
Гаряче каміння або цегла
Цей спосіб підійде для тих, хто живе в приватному будинку та має подвірʼя, наголошують користувачі Quora. Потрібно розвести багаття, нагріти цеглу або каміння й обережно занести приміщення у жаротривкому відрі.
Усі ці способи обігріву є лише тимчасовими рішеннями, однак навіть такі дрібнички можуть стати у великій пригоді.
