Зараз все більше людей віддають перевагу натуральним методам, які є безпечними, екологічними та ефективними, пише 24 Канал з посиланням на Better Homes & Gardens. Експерти зібрали кілька порад, які допоможуть позбутися щурів природним шляхом або не дадуть їм навіть з’явитися у вашому домі.

Читайте також 5 запахів, які ненавидять таргани: назавжди відлякаєте їх зі свого будинку

Чим вивести гризунів з оселі?

Ефірні олії

У щурів дуже гострий нюх, тому різкі запахи є їхнім головним ворогом. Найкраще допомагає в боротьбі з гризунами олія перцевої м’яти, евкаліпта, цитронели та лаванди.

До речі, знайти ефірну олію за найкращими цінами можна на Prom. Обирайте варіант під свій запит та бюджет.

Ватні кульки потрібно змочити в олії й розкласти в тих місцях, де потенційно можуть бути гризуни – під меблями, в коморах, підвалі чи гаражі. Також можна олію змішати з водою в пульверизаторі й розпилювати у відповідних зонах.

Прянощі й трави

Деякі спеції для щурів є нестерпними. Гризуни дуже не люблять запаху гвоздики, сушеного лаврового листя, чорного перцю. Ці прянощі треба розкласти біля можливих місць перебування щурів.

Часник і цибуля

Для щурів цибуля та часник є найгіршими запахами. Потрібно покласти кілька шматочків свіжої цибулі чи подрібнений часник у проблемних місцях.



Щурі не люблять різких запахів / Фото Pexels

Оцет та аміак

Гризуни не переносять різкий кислий запах оцту та аміаку. Потрібно змочити ватні кульки й залишити біля отворів. З цією приманкою треба бути обережним тим, в кого живуть домашні тварини.

Рослини, що відлякують гризунів

Посадіть біля дому чорнобривці, нарциси чи хризантеми. Ці квіти дуже не подобаються гризунам, тож вони навіть не наближатимуться до ділянки.

Ультразвукові прилади

Проти гризунів ще добре працюють ультразвукові прилади, які випромінюють високочастотні хвилі. Вони не чутні для людей, але дуже дратують щурів. Розмістити їх варто біля дверей чи щілин. Фахівці радять переміщувати прилади, щоб гризуни не звикли до звуку.

Щоб щурі ніколи не докучали на ділянці, фахівці радять висадити одну рослину, пише Express. Щурів сильно відлякує м’ята, яка є для гризунів відразливою, тож вони намагаються її уникати за будь-яку ціну. Дачники радять по периметру ділянки висадити саме кущі м’яти. Також щурі не люблять запаху розмарину й лаванди. Для гризунів вони також мають неприємний запах, тому вони намагаються обходити ці рослини боком.

Чому з'являються мурахи у ванній?