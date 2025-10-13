Виявляється, що банальний вибір правильної температури здатен заощадити гроші, пише 24 Канал з посиланням на City Magazine. Це лише один із лайфхаків, якими поділилися досвідчені господині.

Читайте також Рушники стануть ніжними як у спа: ось як цього досягнути

Як зменшити витрати на прання?

Прання одягу – рутинне завдання, яке ми виконуємо автоматично. Потрібно лише закинути одяг в барабан, обрати програму, додати порошок та запустити цикл. Фахівці зазначили, що якраз в оптимізації прання й ховаються важливі секрети.

До речі, знайти засоби для прання за найкращими цінами можна на Prom. Обирайте варіант під свій запит та бюджет.

Найбільше пральна машина споживає енергії коли нагріває воду, тож чим більша температура встановлюється – тим більше енергії використовується. Замість звичних для нас 40°C - можна прати речі при 30°C. Така різниця вже стане відчутно помітною в рахунках за комунальні послуги.

Не варто переживати, що нижча температура не дозволить вбранню відіпратися. Сучасні засоби для прання здатні видаляти плями й забруднення навіть при нижчій температурі.

Спосіб заповнення барабан теж відіграє ключову роль. Половина заповненої правильної машини призводить до подвійного навантаження для приладу. Щоб зрозуміти, що барабан заповнений ідеально – потрібно просунути руку між білизною та верхнім краєм барабана. У такому випадку забезпечується оптимальне використання води та енергії.

Які є 5 правил розумного прання?

Прання при 30°C

Для більшості щоденного прання – цієї температури достатньо. Нижча температура менше нагріває воду, тож і витрати будуть меншими.



На електроенергії можна зекономити / Фото Pexels

Ідеальне заповнення барабана

Перезавантажений барабан знижує ефективність прання й зношує машину, тому не варто заповнювати девайс одягом аж до самого верху.

Енергозберігаючі програми

Якщо на вашій пральній машинці є екологічні програми, то краще ними скористатися. Так, вони довше перуть одяг, але використовують набагато менше енергії.

Сушіння одягу на повітрі

Сушарка споживає дуже багато електроенергії, тому варто сушити речі на мотузках, якщо це дозволяє погода.

Правильний час прання

Найкраще прати у ранкові години, коли електроенергія дешевша. Увечері до прання беруться всі, тож тариф може бути більшим.

Видання Express зазначає, що є 5 помилок, які шкодять пральній машинці. Щоб уникнути поломок пральної машини, важливо залишати дверцята відкритими після прання для циркуляції повітря та уникнення плісняви.

Також не слід переповнювати барабан, а порошок використовувати в пральному дозуванні, щоб уникнути зносу частин машини та жорсткості рушників.

Як бюджетно очистити пральну машинку?