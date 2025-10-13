Здоровʼя ваших рослин залежить від багатьох факторів. Про яку дрібницю всі часто забувають – розповідає 24 Канал з посиланням на портал Endless Summer.

Про яку дрібницю всі забувають

Світло сонця – головне джерело здоровʼя рослин. І для того, щоб вони розвивалися рівномірно, важливо періодично обертати горщик, щоб вся рослина отримувала порцію життя.

Світло важливе для всіх рослин / Фото Pixabay

Для того, аби це правило увійшло в рутину без зайвих проблем, просто поєднайте його з поливом. Так ви нічого не забудете, а ваші рослини будуть розвиватися правильно й органічно.

Чому це працює?

Усі рослини фототропні, тобто буквально "тягнуться" до джерела світла. Соняхи тут найактивніші, але така "поведінка" притаманна усім видам рослин, підказує Gardening.

Якщо потрапляння світла на рослини однобічне, то це може призвести до нерівномірного розвитку сторони, на яку потрапляє світло, та інших проблем.

