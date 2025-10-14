Когда в доме нет света и газа, ситуация может показаться безвыходной. Однако не стоит паниковать, ведь есть подсказки, которые позволят не замерзнуть, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Reddit.

Как отапливать помещение без газа и электричества?

Газовая горелка

Девайс, который есть у многих еще с прошлого блэкаута. Хорошие новости: если вы его сохранили, то вам не придется замерзать в собственных стенах.

Газовая горелка может отапливать помещение / Фото Freepik

Он может нагреть только небольшую площадь, поэтому лучше всего установить его посреди комнаты, подальше от мебели. А еще не курите его слишком долго, иначе придется проветривать помещение, чтобы впустить кислород, и тогда все тепло выйдет наружу.

Химическая грелка

Средство, которое должно быть в каждом украинском доме. Такие грелки выделяют тепло при контакте с воздухом.

Они стали популярными среди военных и туристов и не требуют никаких дополнительных манипуляций.

Горячие камни или кирпич

Этот способ подойдет для тех, кто живет в частном доме и имеет двор, отмечают пользователи Quora. Нужно развести костер, нагреть кирпичи или камни и осторожно занести помещение в жароупорном ведре.

Все эти способы обогрева являются лишь временными решениями, однако даже такие мелочи могут очень пригодиться.

Подсказка, которую стоит сохранить