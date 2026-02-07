Українці вигадали спосіб не падати на ожеледиці: потрібен лише кухонний дротик

У соціальних мережах стрімко набирає популярності незвичний зимовий лайфхак з кухонним дротиком, який ми використовуємо для посуду. Останні кілька тижнів на тротуарах й дорогах ожеледиця, тому українці віднайшли багато способів порятунку від падіння, один з яких вражає.

Ідея використання кухонного металевого дротика багатьох вразила. Цікавий спосіб показано в інстаграм-дописі @ddstep.in.ua.

Як використовувати дротики для посуду?

Виявляється, що звичайний дротик є чудовим засобом проти ковзання на ожеледиці. Схожі відеоролики вже з’явилися в тіктоці, твіттері й збирають тисячі переглядів.

Спосіб використання дуже простий. Потрібно лише придбати в магазині металевий дротик, який добре тягнеться й одягнути на підошву взуття. Завдяки цьому взуття буде краще чіплятися за лід під час ходьби.

Такий підручний засіб може справді стати порятунком у дні, коли тротуари перетворюються на суцільну ковзанку, а спеціальних накладок на взуття немає.

Однак до такого лайфхаку все одно треба ставитися з обережністю. Слід розуміти, що дротик може пошкодити взуття зі шкіри чи замші, тому його варто використовувати лише в особливих випадках. Щоб уникнути падінь у зимову пору, потрібно обережно ходити й одягати взуття з неслизькою підошвою.

Лайфхак з дротиком для посуду: дивіться відео

Яка ще є порада, щоб не впасти на льоду?

Взимку можна одягати шкарпетки на взуття, натягуючи їх поверх носка, щоб уникнути ковзання на льоду. Виглядає це може й не зовсім естетично, але якщо одягнути чорні шкарпетки на темні чоботи, то це мало хто помітить. Про це розповіла блогерка @darina_body_code у своєму інстаграмі.

Цікавий лайфхак зі шкарпетками: дивіться відео

Які ще поради корисно знати?