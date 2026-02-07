Ідея використання кухонного металевого дротика багатьох вразила. Цікавий спосіб показано в інстаграм-дописі @ddstep.in.ua.
Читайте також Мокре взуття не смердітиме та швидко висохне: зимовий лайфхак, без якого не обійтися
Як використовувати дротики для посуду?
Виявляється, що звичайний дротик є чудовим засобом проти ковзання на ожеледиці. Схожі відеоролики вже з’явилися в тіктоці, твіттері й збирають тисячі переглядів.
Спосіб використання дуже простий. Потрібно лише придбати в магазині металевий дротик, який добре тягнеться й одягнути на підошву взуття. Завдяки цьому взуття буде краще чіплятися за лід під час ходьби.
Такий підручний засіб може справді стати порятунком у дні, коли тротуари перетворюються на суцільну ковзанку, а спеціальних накладок на взуття немає.
Однак до такого лайфхаку все одно треба ставитися з обережністю. Слід розуміти, що дротик може пошкодити взуття зі шкіри чи замші, тому його варто використовувати лише в особливих випадках. Щоб уникнути падінь у зимову пору, потрібно обережно ходити й одягати взуття з неслизькою підошвою.
Лайфхак з дротиком для посуду: дивіться відео
Яка ще є порада, щоб не впасти на льоду?
Взимку можна одягати шкарпетки на взуття, натягуючи їх поверх носка, щоб уникнути ковзання на льоду. Виглядає це може й не зовсім естетично, але якщо одягнути чорні шкарпетки на темні чоботи, то це мало хто помітить. Про це розповіла блогерка @darina_body_code у своєму інстаграмі.
Цікавий лайфхак зі шкарпетками: дивіться відео
Які ще поради корисно знати?
Чайні пакетики зеленого чаю можуть ефективно усунути неприємний запах у взутті, вбираючи вологу. Лавровий лист також можна використовувати як природний дезодорант для зимового взуття та для відлякування шкідників.
Щоб уникнути ковзання на льоду, можна надіти старі шкарпетки поверх взуття, що створить зчеплення з замерзлою землею.