Деякі функції посудомийної машини настільки прості, але чомусь про них не говорять, але вони реально спрощують побут, йдеться в інстаграм-дописі Олени Гордієнко.

Є кілька несподіваних лайфхаків з посудомийною машиною, які можуть змінити уявлення про кухонний помічник.

Які функції приховує посудомийна машина?

Лайфхак №1

Якщо у посудомийну машину не поміщається деко, потрібно просто дістати верхню корзину. Завдяки цьому він легко поміститься в посудомийну машину, тож його не доведеться довго мити від жиру.

Лайфхак №2

Другу корзину можна трішки нахилити. Завдяки цьому вода в чашках не буде накопичуватися, а на дні посудомийної машини не буде ніяких калюж.

Лайфхак №3

Блогерка не радить складати всі прибори в одну сторону. За її словами, краще комбінувати ложки, виделки та ножі. Таким чином вони відмиються краще й будуть без нальоту.

Лайфхаки з посудомийною машиною: дивіться відео

Real Simple пише, що використання посудомийної машини є екологічнішим, ніж ручне миття, оскільки воно призводить до менших викидів CO2 і споживає менше води. Щоб зменшити споживання води та електрики, не мийте посуд попередньо, правильно завантажуйте машину та вимкніть режим сушіння з підігрівом.