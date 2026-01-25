Блогерка @darina_body_code розповіла у своєму інстаграмі про цікавий спосіб, який працює на відмінно. Дівчина навіть жартома зазначила, що такий лайфхак є "зчепленням на максималках".

Як не впасти на ожеледиці?

Взимку варто одягати на взуття шкарпетки, які треба натягнути поверх носка, щоб вони захопили частину підошви. Виглядає це може й не зовсім естетично, але якщо одягнути чорні шкарпетки на темні чоботи, то це мало хто помітить. Проте саме завдяки такому лайфхаку ходити по тротуарах, що вкриті ожеледицею, куди простіше.

Як вберегтися від ожеледиці: дивіться відео

Як ще захистити себе від ожеледиці?

Є ще багато інших способів, які допомагають уникнути падіння на слизькому тротуарі, пише Slips Away. До прикладу, можна натерти підошву черевиків половиною сирої картоплі. Завдяки цьому методу на поверхні залишиться тонкий шар крохмального соку. Вже після висихання він утворить мікроскопічну плівку, яка збільшить зчеплення гуми зі слизьким льодом.

Також дієвим є спеціальний спрей, який допомагає зменшити ковзкість взуття. Якщо його немає, тоді можна скористатися простим лаком для волосся, який має аналогічний ефект.

Ще наші бабусі використовували наждачний папір. Тертя шорстким предметом об підошву вашого взуття призведе до появи мікроскопічних канавок і забезпечить набагато краще зчеплення під час ходьби.

Які ще поради корисно знати?