Січень цього року доволі холодний, тож чимало людей шукають лайфхаки, які допоможуть їм зігрітися, пише 24 Канал з посиланням на Reddit. Користувачі розповіли про один натуральний засіб, який здатен зберегти тепло ніг.

Як зберегти тепло ніг в мінусову температуру?

Ефірна олія – це висококонцентрований екстракт, який часто використовують в ароматерапії. Втім, цей засіб здатен ще й покращувати кровообіг та зігрівати тіло.

Імбирна олія є однією найкращих олій для змащування ніг. У ній містяться сполуки, які збільшують кровотік до кінцівок. Потрібно лише змішати кілька крапель олії із соняшниковою та втерти суміш у ступні.

Аналогічно ефективною вважається ефірна олія перцевої м’яти. У ній міститься ментол, який спочатку наче викликає відчуття охолодження, а тоді зігріває ноги. Для використання її також потрібно розвести з іншою олією й втерти в ноги, добре їх масажуючи.



Ефірні олії зігрівають ноги / Фото Freepik

Також добре зігріваючою вважається ефірна олія кориці. У ній міститься сполука, яка покращує кровообіг та збільшує кровотік до ніг. Аналогічну дію має ефірна олія чорного перцю чи евкаліпта.

На кожну стопу достатньо буде лише 2 – 3 крапель. Компоненти діють як подразник, змушуючи капіляри розширюватися, а кров – циркулювати швидше. У результаті тіло почне самостійно генерувати тепло. Наносити олійки варто лише на сухі ноги, а після застосування лайфхаку – одягнути тонкі шкарпетки.

До слова, звичайний чорний перець може зігріти ноги, якщо покласти горошини в носок та в центральну частину стопи, пише Telegraf. Цей трюк використовують туристи та альпіністи для покращення кровообігу і збереження тепла ніг. Горошини потрібно покласти в носок та в центральну частину стопи. Попри те, що горошинки жорсткі, вони досить маленькі, тож не завдадуть дискомфорту. Крім того, перчинки роблять масаж й впливають на дрібні точки на стопах.

Які ще поради корисно знати?