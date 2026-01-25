Блогерка @darina_body_code рассказала в своем инстаграме об интересном способе, который работает на отлично. Девушка даже в шутку отметила, что такой лайфхак является "сцеплением на максималках".

Как не упасть на гололеде?

Зимой стоит надевать на обувь носки, которые надо натянуть поверх носка, чтобы они захватили часть подошвы. Выглядит это может и не совсем эстетично, но если одеть черные носки на темные сапоги, то это мало кто заметит. Однако именно благодаря такому лайфхаку ходить по тротуарам, покрытых гололедом, куда проще.

Как еще защитить себя от гололеда?

Есть еще много других способов, которые помогают избежать падения на скользком тротуаре, пишет Slips Away. К примеру, можно натереть подошву ботинок половиной сырого картофеля. Благодаря этому методу на поверхности останется тонкий слой крахмального сока. Уже после высыхания он образует микроскопическую пленку, которая увеличит сцепление резины со скользким льдом.

Также действенным является специальный спрей, который помогает уменьшить скользкость обуви. Если его нет, тогда можно воспользоваться простым лаком для волос, который имеет аналогичный эффект.

Еще наши бабушки использовали наждачную бумагу. Трение шероховатым предметом о подошву вашей обуви приведет к появлению микроскопических канавок и обеспечит гораздо лучшее сцепление во время ходьбы.

Какие еще советы полезно знать?