Часник буде свіжим до весни: найкраще зберігання, яке треба знати всім
- Часник слід зберігати в прохолодному, сухому місці з мінімальною вологістю та слабким освітленням, щоб запобігти проростанню або гниттю.
- Можна зберігати часник, заливаючи його рослинною олією або пересипаючи сіллю, щоб продовжити його свіжість до кінця зими.
Після збору урожаю кожен дачник хоче зберегти зібрані овочі якомога довше. Щоб часник був свіжим 6 місяців й зберігся аж до весни, радимо дізнатися один цікавий трюк зберігання.
Кухар Джеррі Джеймс Стоун розповів, що часник може зберігатися досить довго, але для цього потрібно тримати його в прохолодному та сухому місці без підвищеної вологості й надмірного освітлення, пише 24 Канал з посиланням на The Mirror.
Як довго зберігати часник?
Часник не варто залишати в холодильнику, бо холодна температура призводить до проростання чи гниття, а от темна шухляда може не забезпечувати достатню кількість циркуляції повітря.
Сухе місце з мінімальною вологою та слабким освітленням ідеально підійде для зберігання часнику. Не складайте багато головок часнику занадто щільно, оскільки овочам потрібно забезпечити доступ повітря. Також не варто герметично закривати контейнер.
Часник може залишатися свіжим 6 місяців / Фото Pexels
Наші бабусі зберігали часник кількома цікавими методами, якими досі можна користуватися.
Очистіть часник, засипте його в банку й залийте рослинною олією. Таким чином головки протримаються свіжими до кінця зими.
Пересипте головки сіллю, яка допоможе увібрати зайву вологу й сприятиме тому, що часник не буде псуватися.
А ще можна часник зв’язати між собою в косу чи розмістити в капронові колготки й підвішати в коморі.
Городники з ютубу "Наша дача!" кажуть, що озимий часник потрібно висаджувати вже зараз, щоб отримати гарний врожай.Головне – щоб зубчики часнику встигли засвоїтися у ґрунті до настання сталих морозів.
Які ще лайфхаки треба знати?
У листопаді не слід проводити обрізку таких рослин, як азалії, рододендрони, форзиція, дуболиста гортензія, фруктові дерева та ехінацея, оскільки це може зашкодити їхньому цвітінню чи виживанню.
Опале листя можна перетворити на компост, який утворюється за 12 місяців і покращує якість ґрунту.
Часті питання
Де найкраще зберігати часник, щоб він залишався свіжим?
Часник найкраще зберігати в прохолодному і сухому місці з мінімальною вологістю та слабким освітленням. Важливо забезпечити достатню циркуляцію повітря і не складати головки занадто щільно.
Чому не рекомендується зберігати часник у холодильнику?
Часник не варто зберігати в холодильнику, оскільки холодна температура може призвести до його проростання чи гниття.
Які методи зберігання часнику використовували наші бабусі?
Наші бабусі використовували різні методи: очищували часник і заливали його рослинною олією, пересипали головки сіллю для вбирання зайвої вологи, а також зв’язували в косу чи підвішували в капронові колготки.