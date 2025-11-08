Чеснок будет свежим до весны: лучшее хранение, которое надо знать всем

После сбора урожая каждый дачник хочет сохранить собранные овощи как можно дольше. Чтобы чеснок был свежим 6 месяцев и сохранился вплоть до весны, советуем узнать один интересный трюк хранения.

Повар Джерри Джеймс Стоун рассказал, что чеснок может храниться достаточно долго, но для этого нужно держать его в прохладном и сухом месте без повышенной влажности и чрезмерного освещения, пишет 24 Канал со ссылкой на The Mirror.

Как долго хранить чеснок?

Чеснок не стоит оставлять в холодильнике, потому что холодная температура приводит к прорастанию или гниению, а вот темный ящик может не обеспечивать достаточное количество циркуляции воздуха.

Сухое место с минимальной влагой и слабым освещением идеально подойдет для хранения чеснока. Не складывайте много головок чеснока слишком плотно, поскольку овощам нужно обеспечить доступ воздуха. Также не стоит герметично закрывать контейнер.



Чеснок может оставаться свежим 6 месяцев / Фото Pexels

Наши бабушки хранили чеснок несколькими интересными методами, которыми до сих пор можно пользоваться.

Очистите чеснок, засыпьте его в банку и залейте растительным маслом. Таким образом головки продержатся свежими до конца зимы.

Пересыпьте головки солью, которая поможет впитать лишнюю влагу и будет способствовать тому, что чеснок не будет портиться.

А еще можно чеснок связать между собой в косу или разместить в капроновые колготки и подвесить в кладовке.

Огородники с ютуба "Наша дача!" говорят, что озимый чеснок нужно высаживать уже сейчас, чтобы получить хороший урожай.Главное – чтобы зубчики чеснока успели усвоиться в почве до наступления устойчивых морозов.

Какие еще лайфхаки надо знать?