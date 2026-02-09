Досвідчені садівники давно помітили просту закономірність – раннє підживлення працює значно ефективніше за пізні спроби, повідомляє Gazeta.ua. Хоча у лютому ґрунт ще холодний, проте саме коренева система вже здатна засвоювати поживні речовини. Головне їх правильно подати.

Чим підживити смородину у лютому?

Щоб отримати чудовий врожай варто поєднати два доступні й перевірені інгредієнти. Йдеться про деревний попіл і добре перепрілий гній. У парі вони дають збалансоване живлення без перевантаження кущів. Деревний попіл цінують за вміст калію, кальцію та фосфору.

Важливий крок для врожаю / Фото unsplash

Ці елементи відповідають за формування зав’язі, смак ягід і загальну витривалість рослини. Попіл також допомагає зменшити кислотність ґрунту, що для смородини має принципове значення.

Перепрілий гній, у свою чергу, забезпечує азот і органічну основу. Він стимулює розвиток коренів, підтримує ріст пагонів і створює запас поживних речовин, який рослина використовуватиме поступово, без різких стрибків.

Для приготування підживлення компоненти варто взяти у рівних частинах. Наприклад, по одному літру попелу та гною ретельно змішують і розводять у десяти літрах теплої води. Суміш залишити настоюватися на кілька годин – цього часу достатньо, щоб поживні речовини перейшли у доступну форму. Готовий розчин вилити під кущі, орієнтуючись на 2–3 літри на рослину.

Полив зробити по прикореневій зоні, намагаючись рівномірно зволожити ґрунт. Саме так поживні елементи доходять до коріння без втрат. На відміну від компосту, який часто бідний на калій, або торфу, що майже не містить азоту, поєднання попелу й гною дає смородині повний необхідний старт для сезону.

Як доглядати за смородиною вкінці зими?

Перед внесенням підживлення варто злегка розпушити землю навколо кущів, пише Deccoria. Це покращує доступ повітря й допомагає розчину швидше проникнути в ґрунт.

Глибоко копати не потрібно – достатньо поверхневого обробітку. Після поливу ґрунт бажано замульчувати. Шар сухої трави, тирси або торішнього листя зменшить втрату вологи й захистить коріння від різких перепадів температури, які у лютому трапляються часто.

Упродовж кількох тижнів варто просто спостерігати за кущами. Здорові пагони, рівномірне набухання бруньок і відсутність різких змін кольору – ознака того, що підживлення подіяло правильно.

Які поради варто зберегти?