Часто власники сприймають паркан для обрамлення території, проте він може виконувати досить практичну функцію – відлякувати голубів, пише Homes and Gardens.

Навіщо фарбувати паркан у білий колір?

Голуби нерідко стають справжнім головним болем для садівників, оскільки розкидають насіння, псують меблі та залишають бруд. Та замість відлякувачів експерти радять пофарбувати паркан в білий колір.

Орнітологиня Ізабель Мансо пояснила, що голуби насторожено реагують на певні кольори. Їх відлякують яскраві, насичені та світловідбивні відтінки, які вони сприймають як сигнал небезпеки. Також білий колір для птахів асоціюється з тривогою.

Білий колір паркану робить ділянку менш привабливою для голубів. Втім, пофарбованим може бути не лише паркан, але й стовпи чи декоративні деталі.



Голуби бояться білого кольору / Фото Pexels

Додатково можна навіть пофарбувати садові меблі у світлі відтінки – вони візуально освіжати простір, особливо на невеликих подвір’ях.

Голуби стають активними в теплі місяці, тому фарбувати паркан потрібно до початку літа.

Придбати білу фарбу можна на Промі. Перед покупкою на Prom можна переглянути відгуки інших покупців про фарбу – з фото та відео. Це допомагає оцінити реальний вигляд і якість ще до оформлення замовлення.

Для підсилення ефекту можна посадити на клумбі білі квіти – рослини в цьому кольорі теж будуть відлякувати голубів. Квіти можуть бути не лише на ділянці, але й у горщиках чи підвісних вазонах.

Крім того, голуби перестануть прилітати на подвір’я, якщо посадити три рослини, які вони найбільше не люблять, пише Express. Найбільше голубів відлякує перцева м’ята, календула та лаванда. Їхній аромат є потужним відлякувачем для птахів, оскільки в них дуже сильна чутливість до запахів.

Як боротися з іншими шкідниками?

До прикладу, оцет змішаний з водою можна використовувати для відлякування кротів. Розчин має різкий та неприємний запах, тому його заливають у кротячі нори.

А от посадка лаванди, розмарину, котячої м'яти, пижма та чорнобривців допомагає відлякати кліщів. Рослини містять інтенсивні ефірні олії, запах яких кліщі не переносять.