Чавунна сковорідка має одну особливість – вона усе "пам’ятає", буквально кожен перегрів та помилку. З часом це проявляється щільним темним нагаром, який не бере ні гель, ні губка, інформує Vsn. Домашні способи проти бруду не гірші за агресивну хімію – треба лише правильно їх застосовувати.

Як очистити чавунну сковорідку без шкоди для металу?

Почати варто з найпростішого методу – солі та гарячої води. На сухе дно потрібно насипати грубу кухонну сіль та залити окропом. Суміш залиште на кілька хвилин. За цей час нагар розм’якшується і легко відходить щіткою або жорсткою губкою.

Чудовий посуд / Фото unsplash

Для старих плям добре підходить поєднання соди й оцту. Сковорідку рясно посипають содою, після чого обережно додають оцет. Реакція допомагає очистити забруднення з поверхні. Якщо нагар товстий і багатошаровий, допоможе прогрівання. Пательню поставте на плиту або в духовку, добре нагрійте, а потім дайте охолонути. Після цього залишки нагару легко відшаровуються.

Один з найбільш безпечних та м'яких для посуду способів – кип’ятіння. У сковорідку налийте воду, додають трохи соди й кип’ятіть 10 – 15 хвилин. Цей спосіб діє м’яко й підходить для регулярного догляду.

Щоб не пошкодити поверхню сковорідки не можна використовувати агресивну хімію. Також не варто обирати металеві шкребки чи чистити ножем зарадити подряпинам важче, ніж нагару.

Як правильно доглядати за чавунним посудом?

Головне та незмінне правило: чавун не можна просто залишити після очищення чи навіть миття, пише House lovers. Сковорідку треба насухо витерти та тонко змастити рослинною олією. Найкраще після цього ще прогріти її кілька хвилин, це відновлює природний захисний шар.

Мити чавун краще відразу після приготування, поки їжа не встигла присохнути. Достатньо теплої води та м’якої щітки. Чавун не любить тривалого контакту з вологою.

Замочування, зберігання мокрим або миття в посудомийній машині часто закінчуються іржею. Якщо зберігаєте чавунну сковорідку з іншим посудом – між ними повинна бути серветка.

Які поради стануть у пригоді?