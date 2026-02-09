Опытные садоводы давно заметили простую закономерность – ранняя подкормка работает значительно эффективнее поздних попыток, сообщает Gazeta.ua. Хотя в феврале почва еще холодная, однако именно корневая система уже способна усваивать питательные вещества. Главное их правильно подать.

Чем подкормить смородину в феврале?

Чтобы получить отличный урожай стоит совместить два доступных и проверенных ингредиента. Речь идет о древесной золе и хорошо перепревшем навозе. В паре они дают сбалансированное питание без перегрузки кустов. Древесную золу ценят за содержание калия, кальция и фосфора.

Важный шаг для урожая / Фото unsplash

Эти элементы отвечают за формирование завязи, вкус ягод и общую выносливость растения. Зола также помогает уменьшить кислотность почвы, что для смородины имеет принципиальное значение.

Перепревший навоз, в свою очередь, обеспечивает азот и органическую основу. Он стимулирует развитие корней, поддерживает рост побегов и создает запас питательных веществ, который растение будет использовать постепенно, без резких скачков.

Для приготовления подкормки компоненты следует взять в равных частях. Например, по одному литру золы и навоза тщательно смешивают и разводят в десяти литрах теплой воды. Смесь оставить настаиваться на несколько часов – этого времени достаточно, чтобы питательные вещества перешли в доступную форму. Готовый раствор вылить под кусты, ориентируясь на 2–3 литра на растение.

Полив сделать по прикорневой зоне, стараясь равномерно увлажнить почву. Именно так питательные элементы доходят до корней без потерь. В отличие от компоста, который часто беден на калий, или торфа, что почти не содержит азота, сочетание золы и навоза дает смородине полный необходимый старт для сезона.

Как ухаживать за смородиной в конце зимы?

Перед внесением подкормки стоит слегка разрыхлить землю вокруг кустов, пишет Deccoria. Это улучшает доступ воздуха и помогает раствору быстрее проникнуть в почву.

Глубоко копать не нужно – достаточно поверхностной обработки. После полива почву желательно замульчировать. Слой сухой травы, опилок или прошлогодних листьев уменьшит потерю влаги и защитит корни от резких перепадов температуры, которые в феврале случаются часто.

В течение нескольких недель стоит просто наблюдать за кустами. Здоровые побеги, равномерное набухание почек и отсутствие резких изменений цвета – признак того, что подкормка подействовала правильно.

Какие советы стоит сохранить?