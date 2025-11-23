Білизна часто накопичується швидко – і прати одяг постійно може видаватися клопітним. Особливо, коли ви не знаєте точно, чи потрібно вивертати одяг перед тим, як класти його до пральної машини, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

Чи слід прати одяг навиворіт?

Вивертання одягу навиворіт – це завдання, яке потрібно роботи перед кожним пранням, нехай навіть воно й забирає трохи вашого цінного часу. Таким чином можна запобігти подразненню тканин з чутливого матеріалу та захистити кольори від вицвітання. Особливо важливо пам'ятати про одяг з блискавками, ґудзиками та з важких матеріалів – у таких випадках вивертати його надзвичайно важливо.

Прання, здавалося б, має оновити одяг та дати йому нове життя, але часто тертя у пральній машині та вицвітання кольорів призводить ще й до того, що під час чищення одяг потрохи псується. І саме вивертання його допомагає уникнути цієї неприємності.

Звісно, повністю запобігти вицвітанню тканини неможливо, але вивертання одягу навиворіт уповільнює цей процес, і ваші улюблені футболки та джинси прослужать вам трохи довше, пише The Spruce.

Тож ось який одяг потрібно вивертати перед пранням:

джинси;

спортивний одяг;

бавовняні сорочки;

одяг яскравих кольорів;

одяг темних кольорів;

делікатні матеріали.

Який одяг не варто вивертати?

Звісно, більшість одягу отримає користь від попереднього вивертання навиворіт, проте є й кілька винятків. Зокрема, випадки, коли на одязі є видимі плями, яких ви хочете позбутися. У такому випадку можна або попередньо обробити пляму та прати навиворіт, або ж просто не вивертати річ перед пранням.

Недолік прання одягу на виворіт один і простий – через таке прання менш ефективно видаляються плями.

